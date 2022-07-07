خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاق 2022-07-07 12:08:09

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بوصول شحنة السيولة السابعة هذه اللحظات اليوم الخميس 7 يوليو لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 60 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ليصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين من طرابلس إلى قرابة 860 مليون دينار ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية ،ويتابع فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بشكل يومي أوضاع السيولة لدى فروع المصارف ويؤكد توفير السيولة بكافة فروع المصارف ، ويدعو فريق السيولة إدارات المصارف وفروعها معالجة مشاكل ضعف المنظومة بشكل عاجل و التي تسببت في تأخر صرف السيولة في بعض الفروع المصرفية .

#صدى #ليبيا

2022-07-07 12:08:09

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