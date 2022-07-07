“المبروك” يشارك في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بالمشاركة في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية ال54 الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك تحت شعار ” نحو إفريقيا صامدة “

حيث ناقش المشاركون في هذه الاجتماعات المواضيع الاقتصادية التي تتعلق بتمويل التنمية في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات والظروف الحالية وإعادة ترتيب الدين العام كمحفز للأنتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، وكذلك إعادة التفكير في الهندسة المالية والاندماج الاقتصادي الإقليمي والأزمة المناخية والأمن الغذائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية