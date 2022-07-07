اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يكشف وصول 60 مليون إلى فروع الجمهورية بالشرق ..ويوجه دعوة هامة للمصارف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أوضح فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بوصول شحنة السيولة السابعة هذه اللحظات اليوم الخميس 7 يوليو لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 60 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ليصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين من طرابلس إلى قرابة 860 مليون دينار .

وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية ،ويتابع فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بشكل يومي أوضاع السيولة لدى فروع المصارف ويؤكد توفير السيولة بكافة فروع المصارف .

ويدعو فريق السيولة إدارات المصارف وفروعها معالجة مشاكل ضعف المنظومة بشكل عاجل و التي تسببت في تأخر صرف السيولة في بعض الفروع المصرفية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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