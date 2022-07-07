“العبدلي” يناقش مع السفير الألماني كيفية تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بحكومة الوحدة الوطنية “وئام العبدلي” اليوم الخميس، مع السفير الألماني لدى ليبيا، وبحضور عضو مجلس الإدارة “عبد الحكيم الفرجاني” .

تناول الاجتماع مناقشة تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين المنفذتين من قبل ائتلاف شركتي سيمينس الألمانية وانكا التركية لدخولهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن، وكذلك إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية بليبيا، وأيضاً إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية .

وفي ختام الاجتماع أكد السفير الألماني على حث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا .

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