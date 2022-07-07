استمرار ارتفاع الدولار وهبوط اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 07 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 07 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8735 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9768 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8234 دينار، والدولار الكندي 3.7457 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2824 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2981 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3268 دينار، والدينار التونسي 1.5495 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4799 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 07 يوليو 2022: