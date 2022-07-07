خاص.. مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية يصدر عدداً من القرارات بتخصيص مبالغ لصالح البلديات .. والحكم المحلي تصرح لصدى

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عدداً من القرارات بتخصيص مبالغ مالية لصالح وزارة الحكم المحلي للصرف على الأضرار ببعض البلديات والتي من ضمنها الناجمة عن الحريق التي وقع بمحطة المالطي ببنغازي حيث خصص 336 ألف بالخصوص .

كما خصص مجلس الوزراء في مراسلة حصرية تحصلت صدى الاقتصادية عليها ما يقارب مليون للصرف غلى التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأحداث التي وقعت بجنزور .

كما تم تخصيص 395 ألف للصرف على تعويض الأضرار الناجمة على الأحداث التي وقعت بمدينة طرابلس ، كما عمم المجلس هذه القرارات على وزارة الحكم المحلي والمالية .

وقال المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي “محمد بو حلقة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن التقييمات تمت من البلديات فبعد خروج البلديات لحصر الأضرار تم التقييم .

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