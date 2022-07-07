خاص.. قسم الاصدار بالمركزي يخاطب المصارف لمتابعة فروعها وتزويدها بالسيولة ..ورؤوساء الأقسام بالمدن يبلغون المصارف بذلك

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الاصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامون بالمصارف .

حيث طالبهم بشكل عاجل متابعة فروعهم وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية زيادة سقف السحوبات للمواطنين وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع إدارة الإصدار وأقسام الاصدار التابعة لها للتنسيق معها ، لإستلام احتياجاتها من السيولة وتزويد فروعهم بها .

كما راسل رئيس قسم الاصدار بمصراتة مدراء فروع المصارف العامة والمتخصصة بالمنطقة الوسطى وطالبهم بتقديم مقترحاتهم لطلب السيولة لسد احتياجات الفروع ليومي 7 و8 يوليو .

من جهته وجه رئيس قسم اصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي مراسلة إلى مدراء إدارات فروع المصارف بالجبل الغربي ، لمطالبته الإسراع في تقديم مقترحاتهم للسيولة اللازمة لسد إحتياجاتهم .

ووجه مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها مراسلة إلى مدراء إدارات فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية وذلك لضرورة التواصل مع إدارة الفرع واستلام احتياجاتهم من السيولة المخصصة لهم .

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