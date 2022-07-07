“إيني”: قطع إمدادات الغاز إلى إيطاليا مشكلة لليبيين وليست للإيطاليين

قال مدير الشؤون العامة في شركة “إيني للنفط والغاز، “لابو بيستيلي” الخميس، إنه إذا قررت ليبيا حقا قطع إمدادات الغاز عن إيطاليا، فسيكون ذلك في المقام الأول مشكلة لليبيين وليس للإيطاليين.

وأضاف “ييستلي” نقلاً وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، خلال جلسة استماع في لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الإيطالي، حول السلامة والإمداد وأسعار الطاقة المعقولة، إن هذا يعني أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لم تعد قادرة على الوفاء بالعقود الدولية التي تضمن مصدر الدخل الوحيد في حين أن أسعار النفط في الأسواق الدولية مرتفعة للغاية، بحسب “نوفا”.

وتابع “ييستلي”، وإن هذا أيضاً يعني، أن الدولة العضو في منظمة أوبك للنفط هي في الواقع على وشك الفوضى، وفقاً للوكالة.

يذكر بأن مصادر صحيفة قالت في وقت سابق اليوم، إن ليبيا قد تخفض صادراتها من الغاز لإيطاليا بنسبة 25%؛ لتغطية الطلب الداخلي لحل أزمة الطاقة في البلاد.