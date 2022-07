أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد خسائر كبيرة سابقة

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتينن وذلك مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2% وتداولت عند مستويات 104.91 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 4.9% وتداولت عند مستويات 103.36 دولاراً للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد.

وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأربعاء لتضغط على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.

