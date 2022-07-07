بي بي سي: هذه الحكومات لا تعمل مع الوضع الاقتصادي كأولوية

ذكرت شبكة بي بي سي الإخباربة اليوم الخميس إن الدول العربية ومنها ليبيا فقدت إيمانها بالديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي .

وبحسب لبي بي سي إن شبكة الباروميتر أجرت مقابلات مع 23 ألفا ممن تم استطلاع آرائهم عبر منظمة استطلاعات الرأي “عرب باروميتر” على مسألة ضعف اقتصادات بلدانهم في ظل حكم الأنظمة الديمقراطية لدولهم فهم يبحثون عن فعالية الحكام وليس نوعهم .

وأكدت شبكة بي بي سي إن ليبيا جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 77% بعد العراق بالنسبة للمؤيدين للرأي القائل ما دامت الحكومة قادرة على حل مشكلة بلدنا الاقتصادية فلا يهم نوعها حيث أن كلا الدولتين لا تشهدان التعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية ففي الأولى الفساد والثانية الحرب وعدم الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية