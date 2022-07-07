إجمالي نفقات “الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها” بحسب بيان المصرف المركزي

أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري عن معدّل الإنفاق للجهات الحكومية منذ تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو 2022 م، حيث أفصح خلاله عن إجمالي الإنفاق لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث بلغت قيمة النفقات للوزارة 3،568 مليار دينار ليبي، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 1،134 دينار ليبي، كذلك بلغت قيمة نفقات الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية 952،281 ألف، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين 2،177 مليون دينار، وصندوق الضمان الاجتماعي 1،891 مليار دينار ليبي .

أما صندوق دعم الزواج 1،792 مليون دينار ليبي، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية 2،828 مليون، ومركز الدراسات الاجتماعية 923،518 ألف، ومركز السواني للتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة-العزيزية 4،869 مليون، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية 394،155 ألف، مركز باب درنة للأمومة والطفولة-طبرق 2،465 مليون دينار ليبي.

وبحسب تقرير المركزي أيضًا فقد بلغ إجمالي نفقات مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين-بنغازي 2،666 مليون دينار، مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين-جنزور 1،644 مليون دينار، ومركز تنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري 235،382 ألف دينار، ومركز جالو للتأهيل وإعادة تأهيل العلاج الطبيعي بلغت قيمة نفقاته 1،296 مليون دينار ليبي.

وبذلك فقد بلغ الإجمالي الكُلي لوزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها بحسب ماجاء في بيان البنك المركزي مبلغ وقدره 6،616 مليار دينار ليبي.

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