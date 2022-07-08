سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 08 يوليو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 08 يوليو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 08 يوليو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.13.50 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1375 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.15.50 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.14 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.20 دينار

اليورو – طرابلس = 5.27.50 دينار

اليورو – بنغازي = 5.285 دينار

الجنية الإسترليني 6.20 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب213.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب249.08 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب284.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1992 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.30 دينار “التجارة والتنمية” – 5.33“مصرف الوحدة” – 5.165 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = من 2.35 ٪ .