اسعار الذهب اليوم ترتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

(رويترز) – صعدت اسعار الذهب اليوم على نحو طفيف يوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين اليوم 0.2 بالمئة إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد سعر البلاديوم اليوم 0.5 بالمئة إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.