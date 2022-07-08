خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية 2022-07-08 17:10:23

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من خلال متابعة أوضاع المصارف في صرف السيولة صباح اليوم الجمعة تبين أن كافة المصارف تمكنت من توفير السيولة لزبائنها بكل سهولة ويسر حتى خلت كافة فروع المصارف من الزبائن ولا تزال المصارف تحفظ بخزائنها بفائض سيولة كبير ، ونشكر كافة إدارات المصارف التي تغلبت على الضغوطات والصعوبات التي تعرضت لها بورود حوافظ المرتبات يومي الاربعاء والخميس الآمر الذي تسبب في ازدحام أمام بعض المصارف ، وفي الوقت الذي نقدم فيه اعتذارنا الشديد لبعض زبائن المصارف ونشكر جهود العاملين في القطاع المصرفي على عملهم لساعات متأخرة حتى منتصف الليل ندعو فيه وزارة المالية و القطاعات كافة مستقبلاً مراعاة صرف المرتبات و المنح بمتسع من الوقت واعطاء المصارف متسع من الوقت لإنجاز أعمالها ، وكل عام وأنتم بخير .

#صدى #ليبيا

2022-07-08 17:10:23

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