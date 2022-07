وقفة عرفة.. الجمهورية يؤكد استمرار توزيع السيولة، نافيا وجود إزدحام للمواطنين

أفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهوية محمد سعيد باستمرار فروع المصرف في مختلف أرجاء البلاد اليوم الجمعة، بتوزيع السيولة على كل الزبائن.

وأوضح سعيد لـ”عين ليبيا” أن الفيديو الذي انتشر للإزدحام على المصرف هو قديم جداً، ونشر لخلق أزمة رأي عام ضد القطاع المصرفي، مؤكدا عدم وجود إزدحام على مختلف فروع المصرف.

وتابع سعيد أنّه يمكن لزبائن المصرف السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهريًّا.

واضاف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية أنّه لا داعي لوجود ازدحام أمام المصرف وفروعه وأن ساعات العمل بالمصرف لوقفة العيد اليوم مستمرة إلى الـ 3 والنصف ظهرًا.

