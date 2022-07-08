خاص.. “التير” يوضح بخصوص أخبار تكبيد الخطوط الجوية غرامات بسبب بعض موظفيها لعدم تحصلهم على تأشيرة الدخول للسعودية

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية “صابر التير” لصحيفة صدى الاقتصادية؛ توضيح لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن تكبيد شركة الخطوط الجوية الليبية غرامات مالية طائلة بسبب بعض موظفي الشركة اللذين لم يتحصلوا على تأشيرة دخول السعودية وتم إرجاعهم إلى ليبيا وتغريم الخطوط الليبية ، حيث تم تداول هذا الحدث بشكل مغلوط وبدون دراية ولاتواصل مع المصدر وهو الخطوط الليبية.

وقال: وللتوضيح وإزالة اللبس ، الموظفون اللذين استقلوا طائرة الخطوط الليبية وتوجهوا إلى السعودية هم من ضمن بعثة الحج التابعة للشركة ولكنهم لم يتحصلوا على التأشيرة التي كان من المفترض أن توفرها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ولكنها تأخرت في ذلك ولم يتم تجهيز التأشيرات من قبلها وهي الموكل لها ذلك بناءا على عقد مبرم بينها وبين الخطوط الليبية حيث ينص العقد على إلزام الهيئة توفير تأشيرة بعثة الخطوط الليبية في حدود عشرة أشخاص .

وتابع: وبالنسبة لبعثة الحج التابعة للشركة التي لم تتحصل على تأشيرة دخول السعودية وكبدت الشركة غرامات مالية تم تحويلها للتحقيق لمعرفة تفاصيل ماحدث .

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