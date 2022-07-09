بعد اسبوع متقلب.. مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي يستقر مقابل سلة عملات

(رويترز) – لم يطرأ على مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي تغير يذكر مقابل سلة من العملات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد جلسة متقلبة شهدت ارتفاع وهبوط العملة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر مما كان متوقعا في يونيو حزيران.

وفي التعاملات المسائية، تراجع مؤشر الدولار الامريكي في أخر تداول عند 106.69.

وبعد نشر تقرير الوظائف، يركز المستثمرون الآن على تقرير التضخم يوم الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8 بالمئة في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الأساسي الشهري إلى 5.8 بالمئة من ستة بالمئة في مايو أيار.

وانخفض اليورو بنحو ثلاثة بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وسط قلق المستثمرين من التأثير الاقتصادي لأزمة الطاقة الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0176 دولار

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 136.07 ين.