اسعار النفط ترتفع 2% لكن تتكبد خسائر أسبوعية وسط مخاوف من الركود

(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة في تعاملات متقلبة الجمعة لكنها سجلت انخفاضا أسبوعيا، حيث طغى القلق من تراجع محتمل للطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 107.02 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 104.79 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين على انخفاض في وقت سابق خلال الجلسة، قبل أن يعودا للارتفاع مرة أخرى.

غير أن برنت سجل انخفاضا أسبوعيا بنحو 4.1 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة، عقب أول انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني. كانت الأسعار قد هوت يوم الثلاثاء، عندما انخفض خام برنت 10.73 دولار.

ودعم الحظر الغربي لصادرات النفط الروسية الأسعار وأدى إلى إعادة تحويل مسار التدفقات بينما تواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها صعوبة في الوفاء بزيادات الإنتاج التي تعهدوا بها.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أن استمرار العقوبات على موسكو قد يؤدي إلى ارتفاع “كارثي” في أسعار الطاقة للمستهلكين في أنحاء العالم.