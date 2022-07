أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” عن عروضها لعيد الأضحى والتي شملت عرضا لمشتركي خدمة “adsl” وعرضا لمشتركي خدمة “4G”.

ويشمل العرض تقديم 30 قيقا بقيمة 5 دينار فقط بالنسبة لمشتركي خدمة “adsl”، أما مشتركي خدمة “4G” فسيتم منحهم 15 قيقا بقيمة 5 دينار وذلك من خلال تطبيق “MyLTT” وبمدة صلاحية أربعة أيام.

