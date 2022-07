أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بأنه سيتوّلى مهامه من العاصمة في الأيام المقبلة، وان كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، مضيفاً بأنه تلقى عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة.

وقال “باشاغا” في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” اليوم السبت “القوى التي كانت معارضة لدخولنا إلى طرابلس تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلىها وسوف ندخل”، مضيفاً بأنه “ليست هناك معارضة شديدة لدخولنا إنما هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة المنتهية الولاية أموالاً”.

وأضاف بأن حكومة الوحدة الوطنية “غير شرعية” وانتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات، محذرا من أن الفوضى قد تعم في البلاد بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح.

وأشار “باشاغا” إلى أنه ليست هناك أي صلة بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.

ودعا “باشاغا” في ختام حديثه الأمم المتحدة إلى تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا، وأضاف قائلا “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد ونحن بحاجة إلى حل”.

The post “باشاغا” يؤكد بأنه سيتولى مهامه من العاصمة في الأيام المقبلة وأن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا