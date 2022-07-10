الكشف عن قيمة مصروفات دعم النظافة من الباب الرابع “الدعم” للنصف الأول من عام 2022

طرابلس 10 يوليو 2022 (وال)- كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن قيمة مصروفات دعم النظافة من الباب الرابع “الدعم” للنصف الأول من عام 2022.

وأكدت الحكومة أن وزارة الحكم المحلي قد بيّنت مخصصات الصرف على دعم النظافة والجهات المحالة إليها، حيث بلغ مخصص النظافة المحال للبلديات ( 143.491.739.656 ) دينار.

كما بلغ مخصص شركة النظافة العامة طرابلس (56.358.998.000 ) دينار بينما بلغ المخصص المحال وفق قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2022 مبلغ ( 9.999.999.650 ) دينار، وقدرت قيمة المرتبات المتراكمة للعاملين سابقا بشركة الخدمات العامة نالوت ( 3.601.930.240 ) دينار، إلى جانب قيمة إضافية لشركة النظافة العامة طرابلس ( 9.999.999.650 ) دينار، وفقا لما نشرته صفحة منصتنا عبر حسابها بموقع فيسبوك.

كما قدر إجمالي الرصيد المحال من نفقات الباب الرابع ( 223.452.667.200 ) دينار، فيما بلغ الرصيد المتبقي بحساب الباب الرابع ( 223.407.654 ) دينار. (وال)

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