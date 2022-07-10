وصول أكثر من مليون لتر من الوقود إلى مدينة طبرق وما جاورها

بنغازي 10 يوليو 2022 (وال)- أفاد مصدر مطلع لدى شركة البريقة لتسويق المشتقات النفطية؛ أن 25 ناقلة برية للنفط “شاحنة” قادمة من بنغازي، بحمولة تتجاوز الــ “مليون لتر” من الوقود وصلت إلى مدينة طبرق في وقت مبكر من هذا اليوم.

وأكد المصدر المطلع بشركة البريقة في المنطقة الشرقية والوسطى من البلاد، أن الشركة تعمل على توزيع الوقود للمدن الشرقية من مستودعات رأس المنقار ببنغازي، دون التسبب في أية أزمة لأية مدينة أخرى، بالتعاون مع شركات التسويق المختلفة لضمان سرعة التوزيع.

ومساعي الشركة متواصلة على قدم وساق؛ لإستحداث مرسى جديد لأستقبال المشتقات النفطية في وقت لاحق، بدلا من مرسى طبرق الحالي الذي تعاني بنيته التحتية من التهالك، وانتهاء صلاحية بعض المرافق. (وال)

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