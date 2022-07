“الشقماني” يؤكد الاتفاق مع الحكومة على تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 900 دينار وصرفها كاملة مع الفروقات

أكد رئيس النقابة العامة للمتقاعدين “خليل الشقماني” بأنه تم الاتفاق بين النقابة ووزارة المالية على تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 900 دينار وصرفها كاملة مع الفروقات.

وقال “الشقماني” بأنه التقى أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” على هامش المعايدة التي نظمها المجلس البلدي مصراتة، وأكد رئيس الحكومة حرصه على المضي قدما من اجل استكمال باقي مراحل تسوية أوضاع المتقاعدين

وأضاف بأن وزير المالية المكلف باعتباره هو من وقع منشور التنفيذ قد أكد بأنه أصدر توجيهاته من يومين لمتابعة تطبيق قرار 900 دينار كاملا مع الفروقات وتواصل مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بناء على طلب النقابة وتم الاتفاق على الصرف وفق القرار خلال الأيام القليلة القادمة.

