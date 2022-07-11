خاص.. بالمستندات: “صدى الاقتصادية” تنشر حصرياً مقترح إدارة الموارد النفطية المقدم من قبل مجموعة العمل الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على المقترح الأخير لمجموعة العمل الاقتصادية التي تشترك في رئاستها مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

وتضمن المقترح الظروف الإستثنائية التي تتطلب تشكيل لجنة اقتصادية فنيـة مـن الأطـراف الليبية ذات العلاقة LSCO ، يتم من خلالها تنفيذ جملـة مـن الإجـراءات التي تضمن الشفافية والتخصيص الأمثل لعائدات النفط والغاز، ومتابعة الإنفاق الحكومي وفق الظروف الواقعية ودعم الإدارة المحلية، بالتعاون مـع عـدد مـن المنظمات الدولية ذات الصلة ، ومتابعة تحصيل الإيرادات النفطية بالشكل الطبيعي وإعداد التقارير اللازمة للإنفاق الحكومي بمـا يحـقـق العدالة والشفافية، وتظل عودة إنتاج النفط والغاز والعـمـل عـلـى رفع معدلات الإنتـاج هـدفا أساسيا لكافة المؤسسات واللجان.

وتظل مهام LSCO تمثل تجسيدا حقيقيا لعمل المؤسسات الليبية المختلفة في الإشراف علـى الإنفاق والمتابعة وضمان التوزيع الأمثل للثروات.

الأهـداف العامة (LSCO)

الإشراف علـى آليـة إدارة الإيرادات السيادية للدولـة وضـمـان نـقـلـها في الوقت المناسـب إلى الحسابات السيادية بمصرف ليبيا المركزي . الإشراف والمساءلة علـى عمليـات تخصيص الأمـوال لضمان تغطيـة النـفـقـات والخـدمات الأساسية وفق أولويات محددة ، مع توفر معايير الشفافية والرقابة والمتابعـة وضـمـان تـعـزيـز الإحتياطي العام بفائض الإيرادات. الإشراف على إنجاح برامج الإدارة المحلية وضمان تنفيذ مخصصـات البـلـديات وفق المعايير المعتمدة للتوزيع (التساوي ، النطاق الجغرافي ،عدد السكان ، الطبيعة الخاصة). الإشراف على إعداد التقارير الشهرية للتحصيل والإنفاق وعرضها.

إختصاصات (LSCO)

1- الإستفادة من شركة التدقيق المعتمدة من قبل ديوان المحاسبة لتقديم المساندة الفنيـة عـنـد الحاجة .

2- تحليل أولويات الإنفاق الحالي وقرارات التخصيص من منظور كفاءة الإنفاق العام والعدالـة وتحليل النتائج وإبداء التوصيات بشأنها.

3ـ تحليل المصروفات المتوقعة للفترة المقبلة حتى 2022/12/31م، ومتابعة إجـراءات التـفـويـض والإنفاق وإعداد التقارير ذات الصلة.

تسهيل عمليات المراجعة السريعة من قبـل ديـوان المحاسبة لأنشطة الإنفاق المعتمدة بمـا يضمن تحقيق فعالية الإنفاق العام في الوقت المناسب.

5- مراجعة التقارير المقدمة من مصرف ليبيا المركزي بهدف تطويرها وضمان وإبـداء التوصيات المتفق في شأنها لتوفير المزيد من الإفصاح حول الإنفاق الـعـام بحسب المؤسسات والتوزيـع الجـغـرافي المتفق عليه.

6- متابعة كيفية إنفاق الأموال بمجرد تحويلها من مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

7- متابعة عائدات النفط والغاز وضمان الشفافية بشأن تحصيلها وإحالتها من حسابات المؤسسة الوطنية للنفط إلى حسابات مصـرف لـيبيـا المركـزي ومعالجـة أي مشكلات بخصوصها ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير ذات الصلة.

8- إبلاغ النائب العام بأي شبهات بالفساد بمجرد توفر الأدلة الكافية.

9- إعداد التقارير الفنية اللازمة بشأن الإنفاق العام ونتائج أعمال اللجنة وذكـر المعوقـات الـتي تواجهها بهدف معالجتها.

وتضمن المقترح أنه حتى تتمكن LSCO مـن إنجاز الأعمـال الموكلة إليهـا يجب أن تشمل عضـويـتها (ديـوان المحاسبة ، هيئة الرقابة الإداريـة ، مصـرف ليبيا المركزي، وزارة الماليـة ، رئيس اللجنة الماليـة بمجلس النواب ) وتكون الرئاسة بينهم بشكل دوري إبتداء من ديوان المحاسبة ،على أن تتولى كـل مـؤسسـة ترشيح العضـو الممثـل لهـا فـي مـوعـد أقصـاه 20 يـونـيـو 2022م.

المقترح شمل الإفصاح والشفافية عن أعمال (LSCO) حيث تكون نتائج أعمال (LSCO) متاحة للشعب الليبي وفق تقارير تعد بالخصوص.

وتقدم (LSCO) تقريرا عن التقدم المحرز في أعمالها إلى الأمم المتحدة و(EWG) ، وتلتزم كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة بتقديم البيانات والتقارير التي تساعد (LSCO) في تقديم أعمالها، بالإضافة إلى التعاون والدعم الدولي ضمانا لتوفير الخبرة الدولية لإنجاح أعمال (LSCO) ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والاتحاد الأوروبي EU، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL تقديم الدعم اللازم والمشورة الفنية اللازمة لأعمال اللجنة متى تطلب الأمر ذلك.

واختتم المقترح على أن تعمل (LSCO) من خلال أعضائها على تنفيذ المهام المناطة بها مع التأكيـد عـلـى ممارسة المؤسسات (الأعضـاء) إختصاصاتها المستندة إليهـا بموجـب القـوانين الليبيـة ذات العلاقـة بإستقلالية تامة.

كما يجب التأكيد بأن أعمال (LSCO)تنتهي بإنتهاء السنة المالية الجاريـة وتـقـديـم التـقـاريـر النهائية بشأنها أو إنتهاء المرحلة الإنتقالية والوصول إلى حكومة منتخبة.

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