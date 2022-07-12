اقتصاد

عميد بلدية طبرق يناقش تفعيل مشروع محطة طبرق الغازية مع الشركة المنفذة

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 12 يوليو 2022 (وال)- عقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المسؤولين في شركة ميتكا اليونانية المشرفة على تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية، على رأسها مدير المشروع، ومدير العلاقات، بحضور أعضاء المجلس التسييري ووكيل الديوان.
وقد ناقش العميد خلال الاجتماع؛ تشغيل المحطة ودخولها على الشبكة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى تعهده بحلحلة كافة المشاكل المالية الخاصة بالشركة، وغيرها مع الجهات المسؤولة.
وطالب العميد بضرورة الإسراع في توريد وتركيب الوحدات الثلاثة المتبقية من المشروع، حتى تُساهم في حل مشاكل انقطاع الكهرباء في طبرق وباقي المدن. (وال) أ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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