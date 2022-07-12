الجمعية العمومية للحديد والصلب تعتمد هيكلة رأس مال الشركة

اجتمعت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الأول للعام 2022م، وبحضور لجنة إدارة الشركة، والمراقب الخارجي المتمثل في ديوان المحاسبة.

تناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركة للعام 2021م ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022م، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه، كما تم اعتماد النظام الأساسي للشركة، وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.

وأكد “الدبيبة” على أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد ساهم سلباً في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونياً وإدارياً في تنظيم عملها، والرفع من أدائها، موضحاً بأن اجتماع الجمعية العمومية اليوم يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية.

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