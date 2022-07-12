الشؤون الاجتماعية تطلق مشروع “جسور” .. وهذه التفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية إحتفالها مع سكان الأرض باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام ، لتعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية ، ورغم الجدلية السلبية للأرقام بالنسبة للنمو السكاني في ليبيا ، وذلك نتيجة الحروب والنزاعات ، التي تدخلت سلباً على مجريات النمو السكاني في ليبيا .

حيث تقف الوزراة بقوة لكي تسجل الجهود بإتجاه الصلح والسلام والاستقرار الذي ينشده الوطن ، وإعطاء سكان ليبيا فرصة العيش الكريم والمزدهر.

وتحتفي الوزارة بصورة خاصة بإدماج التي تقع تحت جناح رعايتها ، في منظومات العمل والإبداع والابتكار ، من خلال إطلاق مشروع جسور ، المنصة التي ستصنع نقطة التحول الرئيسية في برنامج ربط هذه الفئات بسوق العمل أو العلاقات المباشرة مع المجتمع مع الدولة.

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