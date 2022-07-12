“باشاغا”: حكومتي ستعمل على توفير فرص الإستثمار وإعادة الإعمار إلى جانب ملف إتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا”، مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني.

كما قال: شاهدنا الإيرادات التي تحصل عليها ليبيا مقابل مواردها الطبيعية تُستخدم بلا خجل لحماية مصالح شخصية، بدلاً من استخدامها لمصلحة الشعب الليبي؛ حيث شهدت فترته إرتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والدواء دون معالجات حكومية، وتفاقمت أزمة الكهرباء رغم كل الأموال الكبيرة التي صرفت لها حسب بيانات الحكومة؛ وفي حادثة الأولى من نوعها في ليبيا أمضى الطالب الليبي عامه الدراسي كاملا بدون كتب بسبب الصراع والتسابق على العمولات والصفقات.

حيث أن ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية وما يحدث في أوكرانيا ألقى بظلاله على ليبيا على المستوى السياسي والأمن الغدائي.

مضيفاً: حكومتي ستعمل على توفير فرص الإستثمار وإعادة الإعمار وهي مستعدة للتعاون والعمل معكم عليها وعلى ملف إتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر بلدي.

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