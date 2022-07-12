بلومبيرغ: الوطنية للنفط وصنع الله مازال غير واضح أنهما سيقبلان بقرار الإقالة

قالت حكومة الوحدة الوطنية لوكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه يجب حل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كما يجب على رئيس مجلس إدارتها منذ فترة طويلة مصطفى صنع الله التنحي عن منصبه.

وأكدت الوكالة الأمريكية أنّه من غير الواضح إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط وصنع الله سيقبلان القرار؛ لأنّ ليبيا غارقة في الفوضى السياسية ولديها رئيسا وزراء متنافسان يدّعي كلٌّ منهما أنّه الحاكم الشرعي لعضو أوبك.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنّهُ كانت هناك محاولة واحدة على الأقل قد فشلت العام الماضي في إقالة صنع الله الذي يترأس المنصب منذ عام 2014؛ حيث أن قرار إقالة صنع الله قد يؤدي إلى زعزعة استقرار قطاع النفط في ليبيا -وِفقاً للوكالة-.

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