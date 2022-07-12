إدارة التقاضي بالوطنية للنفط: قرار الدبيبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة باطل ومعدوم الأثر القانوني

قال مدير إدارة التقاضي بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى جمعة” الثلاثاء، إن قرار حكومة الدبيبة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “إن صح” فهو قرار باطل ومعدوم الأثر القانوني.

واضاف جمعة أن حكومة الدبيبة سحبت منها الثقة في سبتمبر 2021، إضافة إلى مخالفتها لقرار الرئاسي بشأن عدم المساس بلجان ومجالس الهيئات والمؤسسات العامة وانتهاء ولاية خارطة الطريق التي جاءت بهذه الحكومة في 22 يونيو الماضي وفقا لما نقله موقع “صدى الاقتصادية” الإخباري.

وتابع جمعة أنه لا يمكن لحكومة بهذه النواقص والعيوب وفي هذه الظروف الصعبة أن تعبث باستقرار أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد والمصدر الوحيد لقوت الليبيين وهو ما ستكون له آثار سلبية على المواطن.

وأوضح جمعة أن مثل هذا القرار يتطلب حكومة تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية وتنال ثقة الجميع، داعيا الجميع إلى النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات والصراعات والمصالح الشخصية الضيقة وتصفية الحسابات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت نسخة من قرار لحكومة الدبيبة يقضي بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين فرحات بن قدار خلفا لمصطفى صنع الله.