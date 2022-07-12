لجنة مُتابعة أزمة الوقود تعقد اجتماعها الرابع لمتابعة سيّر العمل بالمحطات

طرابلس 12 يوليو 2022 (وال)- عقدت لجنة متابعة أزمة الوقود اليوم الثلاثاء، اجتماعها الرابع اليوم لمتابعة سيّر العمل بالمحطات.

وناقش الاجتماع – الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ورئيس لجنة أزمة الوقود بحضور أعضاء اللجنة – الأعمال المُنجزة من قبل اللجنة، ومتابعة تقارير الجهات المعنية والفنية، والعمل على توفير الوقود داخل المحطات، والتقليل من الإزدحامات أمام هذه المحطات.

واطلع الوكيل على التقارير المقدمة من اللجنة، ومتابعة التوصيات إلى جهات الاختصاص.

وأكد الأمين على ضرورة العمل بكل جدية من قبل اللجنة، لتقديم الخدمات فيما يتعلق بالوقود والتخفيف من معاناة المواطنين. (وال)

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