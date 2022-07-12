نقابة الخبازين ببنغازي: النقص الشديد في وقود “الديزل” أجبر عددًا من المخابز على إقفال أبوابها

بنغازي 12 يوليو 2022 (وال)- كشف رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي اليوم الثلاثاء، عن إن المخابز بالمدينة تُعاني نقصًا شديدًا في وقود الديزل “النافته”؛ بسبب عدم تعامل شركة البريقة مباشرة مع المخابز.

وأكد العريبي – في تصريحات صحفية – على أن شركة البريقة لتسويق النفط تعاملها محدود مع سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، مضيفًا بأن سوء التوزيع من قبل سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود؛ أدى إلى إقفال عدد من المخابز بمدينة بنغازي.

ونفى العريبي صحة الأخبار المتداولة عن أخذ الوقود من المخابز والإتجار به خارجًا، مُعبرًا في الوقت ذاته عن استغرابه من تعامل شركة البريقة مع سائقي الشاحنات وعدم تعاملها مع النقابة.

وأكد العريبي أن قنطار الدقيق لا يزال يتراوح ما بين 300 إلى 310 دينار بحسب نوعية الدقيق.

يُشار إلى أن سعر قنطار الدقيق في ليبيا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر القنطار قبل نحو شهرين لـ 280 دينار، ثم ارتفع سعره إلى 310 دينار. (وال)

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