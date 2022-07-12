بلدية غريان تشرع في تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

غريان 12 يوليو 2022 (وال)- شرع المجلس البلدي غريان صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في عدة مواقع بمركز المدينة.

وبدأت اليوم الثلاثاء شركة غريان للتنمية والاستثمار المساهمة المنفذة للمشروع؛ في الأعمال المبدئية لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة تمهيدًا لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لعدد من الشوارع بالمدينة، بإجمالي 200 كاشف يعمل بالطاقة الشمسية وبجودة عالية، بهدف الانتقال التدريجي للاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع.

ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأيام القادمة حملة صيانة وتركيب أعمدة وكواشف، تشمل جميع خطوط الإنارة ببلدية غريان وضواحيها، بالمشاركة مع إدارة التوزيع بالشركة العامة للكهرباء غريان. (وال)

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