مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي بريقة وزويتينة.. وصنع الله يصرح

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي البريقة والزويتينة وأن الناقلة ” ايبلا ” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت .

ومن جهته قال رئيس مجلس الادارة السيد مصطفى صنع الله أنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الاضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوه تتبعها خطوات .

وأضاف بأن يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الانتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة .

وأكد صنع الله بالقول: طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة .

وطمأن صنع الله السوق النفطية من أن ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية ، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الانتاجية تدريجياً من النفط والغاز الطبيعي.

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