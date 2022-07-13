في بيان له.. وكيل وزارة النفط الجديد وعضو بإدارة المؤسسة يعتذر عن قرار تكليفه

أصدر “د.خليفة رجب عبد الصادق” حول قرار تكليفه وكيلا عاما لوزارة النفط والغاز وعضواً بمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بصفته ، حيث قال: إطلعت من خلال وسائل الاعلام عن أخبار مفادها تعييني على وظيفة وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضواً بصفتي هذه بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد ذلك مما ورد بالصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز .

وتابع بالقول: ولما تقدم فأنه عن نفسي وبصفتي أحد العاملين بقطاع النفط والغاز الوطني منذ أكثر من عشرين عاماً ، أعتذر عن هذا التكليف، فنحن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وقطاع النفط بشكل خاص في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة قطاع النفط الوطني وتماسكه والمحافظة عليه، والتمسك بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وادارتها الحالية بجدارة رغم العواصف التي مرت بها.

وأفاد قائلاً: مع التأكيد على أهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد و التي تملي على المؤسسة الوطنية للنفط أن تمارس دوراً حياديا ومهنيا و فعالا في ظل إدارة موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار لبلادنا.

واختتم بالقول: آملا أن يتم التعامل مع هذا القطاع الحساس والثروة التي حبى بها الله بلادنا بمسؤولية كبرى وحكمة، بعيداً عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات، و حفاظا على مصدر قوت الليبيين وحقوق الأجيال القادمة.

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