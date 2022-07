بعد إقفال استمر لأشهر.. الوطنية للنفط ترفع حالة القوّة القاهرة على البريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي الزويتينة والبريقة ومباشرة شحن المكثفات منهما.

وفي بيان لها، ذكرت المؤسسة الوطنية أنّه سيتولى فريق من المختصين المفاوضات للموافقة على قبول الناقلات لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية أنّها توصّلت لاتفاق مع حرس المنشآت النفطية لشحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة.

وقالت الوطنية للنفط أنّ المؤسسة لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنّها تطمئن السوق النفطية من أنّ ليبيا مستمرة في النهوض بمسئولياتها والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية.

