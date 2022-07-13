الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي الزويتينة والبريقة￼￼￼￼ ￼

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي الزويتينة والبريقة، ومباشرة شحن المكثفات منهما.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال إنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الاضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة “ايبلا ” فور وصولها.

وأضاف صنع الله أن فريقا من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها يتولى الموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليتة حتى انفراج الأزمة.

وفي سياق متصل أوضح صنع الله أنه تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة.

وأكدت المؤسسة استمرارها في النهوض بمسؤولياتها والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مشيرة إلى أنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن.