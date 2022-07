معتذرا عن تكليفه عضو مجلس إدارة النفط.. «عبدالصادق»: المؤسسة تقوم بدور مهني محايد

اعتذر وكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق عن تكليفه بشغل المنصب واعتذر عن شغل منصب عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي بيان له، نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، ذكر عبدالصادق أنّه في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، إلا أنّ قطاع النفط بشكل خاص في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة القطاع وتماسكه والمحافظة عليه.

وشدّد عبدالصادق على ضرورة التمسك بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها الحالية بالرغم من الظروف التي مرّت بها المؤسسة، والتأكيد على اهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.

وتابع عبدالصادق أنّه يآمل أن يتم التعامل مع هذا القطاع الحساس بمسؤولية كبرى وحكمة بعيدا عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات حفاظا على مصدر قوت الليبيين.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرّر تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وشكل لجنة للاستلام والتسليم.

