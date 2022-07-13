فرع الشؤون الاجتماعية بنغازي يقوم بتسليم بطاقات “إيفاء” للفئات المستهدفة

قام فرع الشؤون الاجتماعية بنغازي ، يوم أمس الثلاثاء باحتفالية البدء فى تسليم بطاقة إيفاء للفئات المستهدفة ، وبحضور رئيس فرع الشؤون الاجتماعية إجخرة عبدالمجيد يونس، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية توكره المهدي العبدلي، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية سلوق صلاح الصابري، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية جردس العبيد خليل إبراهيم، ورئيس قسم الشؤون الإداريه والمالية بفرع الشؤون الاجتماعية جردس العبيد سلامه بالحمد، ونخبة من موظفي الفرع ، وعدد من الفئة المستهدفة .

حيث تم خلال هذا الحفل تسليم أول بطاقة “إيفاء ” على مستوى مدينة بنغازي ، ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ، في سرعة تمكين الفئة المستهدفة من بطاقة إيفاء .

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