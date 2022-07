رفع القوة القاهرة بميناءي البريقة والزويتينة وصنع الله يطمئن سوق النفط العالمية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي البريقة والزويتينة، مشيرة إلى أن الناقلة “إيبلا” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنه تم الاتفاق بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوة تتبعها خطوات، حسب قوله.

وأضاف صنع الله أن فريقا من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة يتولى المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليتة بأمل انفراج الأزمة.

وذكر صنع الله أنه تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، مؤكدا أن الجميع اقتنعوا بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة، وفق قوله.

وطمأن صنع الله السوق النفطية من أن ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في “النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية”، لافتا إلى أنه أعطى التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، بحسب قوله.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

