“الحاسي” يقوم بمتابعة نتائج أعمال شركة البريقة لتسويق النفط وشركة الكهرباء

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من قبل مجلس النواب “عبدالسلام الحاسي” وبشكل يومي بمتابعة نتائج أعمال شركة البريقة لتسويق النفط وشركة الكهرباء، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والحكومة فيما يخص الخطوات التي تتخذ لمعالجة مشكلتي الوقود والكهرباء.

وتم أيضًا تكليف فروع الهيئة بالبلديات لأعطاء موقف يومي بمدى توفر مادتي البنزين والديزل والوضع العام لشبكة الكهرباء بالبلديات.

وحسب المعلومات التي تم التوصل إليها من الجهات المختصة فقد دخلت مساء أمس باخرة وقود وتم البدء بتوزيع الوقود على كافة المحطات وخاصة المناطق الواقعة شرق مدينة بنغازي.

كما أنه بمجرد الإعلان عن رفع القوة القاهرة عن بعض الموانئ والحقول النفطية فسوف يتم البدء في تصدير النفط، وتزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم لتشغيل تلك المحطات، مما سوف يسهم في تحسين الوضع العام لشبكة الكهرباء، خلال الأيام القادمة.

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