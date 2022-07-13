تأكيداً لما نشرته صدى صباح اليوم ..”عون” يصرح لصدى عن إستلام بن قدارة مهامه اليوم

كشف وزير النفط بحكومة الوحدة “محمد عون” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد “فرحات بن قدارة” سيستلم مهامه رسمياً اليوم بالمؤسسة .

وقال عون لصدى: رفض صنع الله وعدمه سواء وهذا شأن داخلي والعالم عندما يقضي حاجته من المستقوين به يرمي بهم.

وكانت صدى الاقتصادية قد نشرت حصرياً اليوم عبر مصادر موثوقة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الجديد “فرحات بن قدارة” سيستلم مهامه رسمياً اليوم بالمؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد قام بتشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم والإستلام .

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