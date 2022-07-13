اقتصاد

خاص..”وزارة النفط” تفصح لصدى حصرياً ما حدث اليوم بخصوص التسليم والإستلام بالمؤسسة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف المتحدث باسم وزارة النفط “أحمد جمعة” لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: هناك أقاويل تثار بأن مؤسسة النفط محاصرة ، وكل هذا عاري عن الصحة ، مضيفاً بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” متواجد بالمؤسسة اليوم .

وأضاف بأن الموجودين أمام المؤسسة هم ذاتهم حرس المنشآت النفطية وهم مخولين أساساً بالتأمين .

وبخصوص التسليم والإستلام قال “جمعة”: بنسبة كبيرة سيكون يوم الغد ، ولا وجود لأي عراقيل ، مضيفاً أنه باعتبار أن عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط لم يكتمل تأجل التسليم والاستلام اليوم ..

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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