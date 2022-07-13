النبال لــ”وال”: رسو عدد من السفن والناقلات في رصيف ميناء بنغازي البحري

بنغازي 13 يوليو 2022 (وال)- قال رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ سمير فرج النبال، إن السفينة C M ازورت F القادمة من إيطاليا التابعة للوكيل الملاحي ميدينتا رست رصيف ميناء بنغازي البحري وعلى متنها 212 حاوية محملة بمختلف البضائع.

وأضاف النبال – لمراسل “وال” – أن الناقلة سيلو دي ساليرانو القادمة من مالطا تابع للوكيل الملاحي البدر رست الميناء محملة بــ 23920 طن من وقود الديزل، والناقلة ليبرا القادمة من مالطا التابعة للوكيل الملاحي البدر وتحمل 32309 طن وقود البنزين.

وأشار النبال إلى أن عدد من السفن ترسو اليوم الأربعاء رصيف الميناء؛ بينها : السفينة اوليجا F القادمة من تركيا التابعة للوكيل الملاحي ميدينتا وتحمل 93 حاوية، والسفينة T L G استروا والقادمة من كوريا محملة بــ 1807 سيارة التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا، والسفينة بافيليا القادمة من تركيا التابعة للوكيل الملاحي الدليل على متنها 65حاوية.

وأوضح النبال أنه من المتوقع أن ترسو يوم الجمعة السفينة داينمك M التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية قادمة من أوكرانيا محملة بــ 5500 طن من شعير و 22000 طن من القمح. (وال) هــ ع/ ر ت

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