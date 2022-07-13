الدبيبة يشكل لجنة تسليم واستلام بين مجلس إدارة مؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24 – خبر

في أعقاب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة، بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله ومجلسه القائم، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة.

أصدر عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تسليم واستلام، برئاسة مصطفى علي السمو. وكيل وزارة الصناعة وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية بمؤسسة النفط، ومندوب عن الشؤون القانونية وآخر عن وزارة النفط والغاز.

حيث تتولى اللجنة، عملية تسليم واستلام بين مجلس إدارة مؤسسة النفط المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء، والمجلس القديم.

وكان قد اعتبر مدير إدارة التقاضي بمؤسسة النفط، مصطفى جمعة، قرار حكومة الدبيبة إقالة مجلس إدارة مؤسسة النفط. قرار غير شرعي وغير دستوري، لأن الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال، منذ سبتمبر الماضي، كما انتهت ولايتها تمامًا يونيو 2022 .

وأصدرت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 642 لسنة 2022 بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.

ونصّ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة”. وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014. في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.