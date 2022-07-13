الاجتماع الدوري الأول لديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية ببنغازي

بنغازي 13 يوليو 2022 (وال)- عقد بقاعة الاجتماعات بفندق جليانا بمدينة بنغازي اليوم الإربعاء، الاجتماع الدوري الأول لديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية مع مكاتب السياحة والأجهزة التابعة له.

وأكد رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية سامي السعيطي – في كلمة افتتاحية – على سير العمل بالديوان وكافة المكاتب بصورة جيدة، ووصوله إلى العالمية في فترة وجيزة وبأقل الإمكانيات، وعن النقلة الكبيرة في عدد المكاتب من ثمانية إلى أربع وثلاثون مكتبًا.

وطالب السعيطي مديري مكاتب السياحة والأجهزة التابعة له، بالتعاون مع الديوان وتسخير الإمكانيات المتاحة لإنجاح عمل ومهمة ديوان السياحة بالمنطقة الشرقية.

وعقب كلمة السيد رئيس الديوان؛ طرح جدول أعمال الاجتماع وتمت مناقشته بكل شفافية مع مديري المكاتب المختلفة، وركز الحاضرون على بند تأخر المرتبات، ونقل القسم المالي لديوان المنطقة الشرقية من طرابلس إلى بنغازي، وتفعيل عمل غرفة السياحة، والنقابة العامة، والتنسيق بينهما وبين الديوان ومكاتب السياحة التابعة لها.

كما تم أيضا مناقشة آلية التنسيق بين الديوان والمكاتب وإدارة المهن والرقابة السياحية بالوزارة، لمنح الشهادة السلبية وإذن مزاولة النشاط السياحي وفقا للقرار 242 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لعمل الديوان. (وال) ف ح/ ر ت

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