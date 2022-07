النفط يختتم تعاملات الأربعاء على مكاسب طفيفة

اختتمت أسعار النفط، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على مكاسب طفيفة، وذلك بعد انخفاضها دون 100 دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفعت أسعار النفط بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأميركية التي قد تضعف السوق، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.08% وسجلت عند التسوية 99.57 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 0.48% وسجلت عند التسوية 96.30 دولاراً للبرميل.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7% أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضاً إلى تقويض أسعار النفط.

هذا ويُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو، وزادت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

