صنع الله يتحدى قرار إقالته من الدبيبة ويصل إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا 24

تحدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (المقال من قبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة) مصطفى صنع الله، قرار إقالته، حيث وصل مساء اليوم الأربعاء إلى مقر المؤسسة في طرابلس بعد أدائه لمناسك الحج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في خبر عاجل، وصول صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس بعد عودته من اداء مناسك فريضة الحج واستقباله من قبل العاملين فيها.

ونشرت المؤسسة صور لوصول صنع الله إلى مقر المؤسسة واستقباله من قبل العاملين.

وأقال الدبيبة، الثلاثاء، صنع الله من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وكلّف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة، وعضوية حسين صافار ومسعود سليمان موسى وأحمد عبد الله عمار، إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وفي أعقاب هذا القرار، قرر الدبيبة تشكيل لجنة تسليم واستلام، برئاسة مصطفى علي السمو، وكيل وزارة الصناعة وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية بمؤسسة النفط، ومندوب عن الشؤون القانونية وآخر عن وزارة النفط والغاز.