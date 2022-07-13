خاص.. مصدر قانوني يتوقع تفاصيل كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط .. وهذه التفاصيل

توقع مصدر قانوني موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية بأن كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ستتضمن رفضه قرار الحكومة 642/2022 و ذلك بناء على ما يلي :

1.السلطة التنفيذية بليبيا وبهذه المرحلة الانتقالية وحسب مخرجات جنيف والاتفاق السياسي، تتكون من المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية مجتمعة .

2- إن حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل بمفردها ليست سلطة تنفيذية متكاملة وفقًا للاتفاق السياسي و قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت حكومة الوحدة الوطنية و المجلس الرئاسي محتمعان بالسلطة التنفيذية .

3-بناء على مخرجات جنيف و قرارات الأمم المتحدة ، ” السلطة التنفيذية في ليبيا ” تتكون من كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية معا.

إن المؤسسة الوطنية للنفط ليست جزءًا إداريًا من حكومة الوحدة الوطنية منفردة و لكن جزء من السلطة التنفيذية مجتمعة .

المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتنئ نفسها عن أية تجاذبات سياسة وذلك بناء على ما تضمنه القوانين الليبية والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفقًا لوثائق الأمم المتحدة التي تحكم حكومة الوحدة الوطنية (خارطة الطريق والفصل الخاص بالتوحيدالسلطة التنفيذية) ، ليس لدى حكومة الوحدة الوطنية سلطة لتغيير هيكل المؤسسات السيادية.

لذلك يعتبر القرار رقم 642 لعام 2022 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية باطل وصدر بدون إذن المحلس الرئاسي ، في تحدي صارخ لخارطة الطريق للأمم المتحدة والوثائق الأخرى التي تحكم هذه الفترة الانتقالية وفق المصدر .

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