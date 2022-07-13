وزارة النفط والغاز تُرحّب بقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدارة

طرابلس 13 يوليو 2022 (وال)- أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية؛ عن ترحيبها ومباركتها لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م؛ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

واعتبرت الوزارة – في بيان نشر على منصتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي – القرار بأنه “خطوة مهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوي الاقتصاد الليبي” وفق البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه مؤرخ في 7 يوليو؛ والقاضي بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدارة وعضوية آخرين. (وال)

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